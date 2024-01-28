Известный украинский певец шокировал исполнением хитов россиян-путинистов в Болгарии

Украинский певец Олег Кензов, известный по хиту "Обстановка по кайфу", отличился концертом в Болгарии.

24 января артист принял участие в "украинской вечеринке", которая проходила в городе Варна. Правда, репертуар Кензова был совсем не украинским. Так, непонятно по каким причинам артист во время своего выступления взялся петь песни российских исполнителей. В частности, из уст Кензова на "украинской вечеринке" в Болгарии прозвучал трек Александра Серова "Я люблю тебя до слез". Также Кензов не сторонился петь свои треки на русском языке "Кольца дыма", "В заведение заходим" и другие.

Олег Кензов

Но потом Кензов вспомнил, что он все же на "украинской вечеринке" и придумал спеть чужие украинские композиции. А именно группы "Океан Эльзы" "Я не здамся без бою" и Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори". Имеет ли Кензов право на то, чтобы исполнять эти композиции в публичном пространстве – неизвестно.

Известный украинский певец озадачил исполнением хитов на русском в Болгарии

Отметим, что Олег Кензов уехал из Украины во время полномасштабного вторжения и находится где-то в Европе. Свою страницу в Instagram он ведет на языке оккупанта и не видит ничего плохого в том, чтобы пропагандировать русскую культуру в других странах. При этом Кензов продолжает позиционировать себя как украинский артист.

Напомним, ранее Олега Кензова за его деятельность разнес украинский ведущий Слава Демин. Ведущий назвал артиста "чмоней" из-за того, что он отсиживается в Европе и продолжает петь русские песни.

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