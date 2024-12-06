Известный украинский певец шокировал, как бойфренд изменил ему: "Было шесть партнеров одновременно"

Пара была вместе в течение двух лет.

Украинский певец MELOVIN впервые поделился подробностями разрыва отношений с любимым.

Звезда признался, что в мае этого года он разошелся с парнем, с которым встречался два года. По словам MELOVIN, причиной такого решения стала измена со стороны экс-избранника. Более того, знаменитость ошеломил, что партнер изменил ему сразу с шестью другими мужчинами.

"Это были отношения с парнем. Они закончились в мае. Просто увидел, что он сидел в приложении, а там 10 переписок с людьми. Были встречи и шесть партнеров одновременно. Мне везет, я всегда узнаю такую информацию. Я еще тот Шерлок и не имеет смысла меня обманывать", — заявил исполнитель в программе "Ранок у великому місті".

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Однако раскрывать имя бывшего MELOVIN все-таки отказывается. Несмотря на болезненный разрыв, певец говорит, что своими высказываниями точно не будет рушить жизнь другого.

"Это был непубличный человек, но он хочет быть им. Не хочу разрушать жизнь человека, как он разрушил мою. Еще до конца не пришел в себя, нет", — добавил артист.

Напомним, недавно певец MELOVIN неожиданно слился в поцелуе с коллегой певицей SWOIIA. Пару застали вместе прямо во время популярной музыкальной премии.

Читайте также: