Известный украинский певец шокировал, как оказался в торговом центре, где начался пожар

Вадим Олейник рассказал об эвакуации из ТРЦ, где он находился в спортзале.

Украинский певец Вадим Олейник ошеломил, как в ТЦ, где он занимался в спортзале, прямо во время занятий начался пожар.

Сегодня, 13 января, артист приехал в спортзал в киевский ТЦ. Во время тренировки к нему подошел тренер и сообщил, что произошло возгорание здания. Он попросил Олейника срочно покинуть спортзал. По словам Вадима, он поначалу не поверил, но сразу вышел на улицу и остался невредимым.

Вадим Олейник стал свидетелем пожара / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Вадим Олейник стал свидетелем пожара / Фото: instagram.com/oleynikvadim

"Сегодня очень счастливый день. Я приехал потренироваться в спортзал. Занимаюсь, и ко мне подходит тренер и говорит: "Слушайте, я извиняюсь, но здесь торговый центр горит". Я говорю: "Что? В смысле горит?" Он говорит: "Да, выходите, пожалуйста, потому что как бы пламя может добраться до спортивного зала". Треш", - рассказал знаменитость в своем фотоблоге.

Также звезда показал, как на место прибывают экстренные службы спасения. В частности, пожарные и медики. К слову, было эвакуировано около 200 человек.

Вадим Олейник стал свидетелем пожара / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Вадим Олейник стал свидетелем пожара / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Вадим Олейник стал свидетелем пожара / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Отметим, сегодня, 13 января, в ТЦ "Космополит" в Соломенском районе Киева возник пожар, который успешно потушили. Как сообщил мэр столицы, возгорание произошло возле детской комнаты на четвертом этаже. Пока известно об одном пострадавшем.

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