Известный украинский певец шокировал, как ТЦК забрал его коллегу прямо на дороге: "Страшная ситуация"

Участник "Голоса страны-11" Никита Леонтьев, более известный как Enleo, рассказал о встрече с ТЦК.

По словам исполнителя, работники ТЦК остановили машину с его командой во время музыкального тура. Enleo рассказал, что у них проверили документы на блокпосту и все должно было быть хорошо. Впрочем, Никита никак не ожидал, что после этого его звукорежиссер исчезнет в неизвестном направлении. Как признается звезда, вместе с остальной командой они оперативно поехали вслед за работниками ТЦК. Все-таки им удалось выяснить вопрос и забрать члена команды.

Enleo. Фото: Instagram Enleo

Мы ехали в тур, первый концерт в Черновцах. Мы заезжаем в Черновецкую область и останавливают машину, говорят выходить. Мы выходим, проверяют наши документы и мы думаем, что сейчас поедем дальше, потому что это просто блокпост. А тут забирают нашего звукорежиссера, ведут в машину, сажают и куда-то увозят. А мы говорим: "Стоп, это похищение человека. Куда они поехали?". Нам полицейский объяснил, что едем 60 км отсюда возле границы с Молдовой. Мы поехали за ним. И была очень страшная ситуация. Мы забрали нашего звукорежиссера", - рассказал артист в комментарии "Так ТВ".

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