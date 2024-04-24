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Известный украинский певец сломал нос своей поклоннице прямо во время концерта

Известный украинский певец сломал нос своей поклоннице прямо во время концерта

Артем Пивоваров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Инцидент произошел случайно, музыкант уже извинился.

На одном из концертов украинского певца Артема Пивоварова, который он отыграл в Киеве, произошел конфуз.

Музыкант случайно сломал нос одной из своих поклонниц. Артист во время своего шоу швырнул в толпу барабанную палочку. К сожалению, инструмент попал в лицо одной из поклонниц певца и сломал нос.

Артему Пивоварову было очень досадно за содеянное. После концерта он пригласил девушку за кулисы, где извинился и обнял ее.

Артем Пивоваров на концерте случайно сломал нос своей поклоннице

Артем Пивоваров на концерте случайно сломал нос своей поклоннице

Поклонница не держала зла на своего кумира. Она поделилась, что ей очень понравился концерт, и по-философски отметила, что "оно того стоит". Тем временем Артем Пивоваров сделал фото со своей поклонницей.

Отметим, Артем Пивоваров отыграл три концерта в киевском "Дворце спорта". На шоу пришло немало поклонников певца, среди которых были и звездные гости. Недавно юморист Юрий Ткач показывал, как с 9-летней дочерью Лизой оторвался на концерте артиста.

Кстати, редакция сайта ТСН.ua побывала на одном из выступлений Артема Пивоварова и поделилась своими впечатлениями. Смотрите по ссылке, какие опасные трюки исполнял музыкант, с какой загадочной певицей он спел в дуэте и кто из участников "Голосу країни" появился на сцене.

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