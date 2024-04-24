Известный украинский певец сломал нос своей поклоннице прямо во время концерта

На одном из концертов украинского певца Артема Пивоварова, который он отыграл в Киеве, произошел конфуз.

Музыкант случайно сломал нос одной из своих поклонниц. Артист во время своего шоу швырнул в толпу барабанную палочку. К сожалению, инструмент попал в лицо одной из поклонниц певца и сломал нос.

Артему Пивоварову было очень досадно за содеянное. После концерта он пригласил девушку за кулисы, где извинился и обнял ее.

Артем Пивоваров на концерте случайно сломал нос своей поклоннице

Поклонница не держала зла на своего кумира. Она поделилась, что ей очень понравился концерт, и по-философски отметила, что "оно того стоит". Тем временем Артем Пивоваров сделал фото со своей поклонницей.

Отметим, Артем Пивоваров отыграл три концерта в киевском "Дворце спорта". На шоу пришло немало поклонников певца, среди которых были и звездные гости. Недавно юморист Юрий Ткач показывал, как с 9-летней дочерью Лизой оторвался на концерте артиста.

Кстати, редакция сайта ТСН.ua побывала на одном из выступлений Артема Пивоварова и поделилась своими впечатлениями. Смотрите по ссылке, какие опасные трюки исполнял музыкант, с какой загадочной певицей он спел в дуэте и кто из участников "Голосу країни" появился на сцене.

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