Известный украинский певец стал свидетелем теракта в Дублине: "Мы слышим взрывы"

Украинский певец Артем Пивоваров сообщил, что стал свидетелем теракта в столице Ирландии Дублине.

Прямо сейчас исполнитель находится на месте событий. Пивоваров с командой ездят с благотворительным туром по городам Европы и 23 ноября должны были дать концерт в Дублине. Певец записал видеообращение к поклонникам в Ирландии и сообщил, что был вынужден отменить свое выступление.

"Сейчас 23 ноября 20:10 по местному времени и мы находимся в городе Дублин, где должны были проводить благотворительный концерт. На соседней улице от нашей площадки в 100 метрах начались теракты и протесты. Мы слышим взрывы! Ради безопасности наших слушателей мы вместе с администрацией площадки вынуждены отменить концерт. Эвакуация с площадки проходит не по нашему пожеланию, это – условие законодательства. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие", – сказал Пивоваров.

Артем Пивоваров стал свидетелем теракта в Дублине

Исполнитель добавил, что концерт в Дублине он переносит, а дату сообщит в ближайшее время.

Напомним, что в четверг 23 ноября днем в центре столицы Ирландии Дублине неизвестный мужчина напал на группу людей вблизи одной из школ. Он был вооружен ножом. В результате нападения ранения получили мужчина, женщина и трое детей. Впоследствии выяснилось, что нападающий – алжирец. В городе вспыхнули антимусульманские протесты. Агрессивные митингующие выступают против миграционной политики властей.

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