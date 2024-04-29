Известный украинский певец стал жертвой мошенников – подробности

Солист группы "ТІК" Виктор Бронюк сообщил, что его аккаунт в Telegram украли мошенники.

По словам исполнителя, неизвестные завладели доступом к его персональному аккаунту в соцсети. К тому же хакеры воспользовались его большим количеством поклонников и от имени певца потребовали прислать деньги. Об этом Виктор сообщил на своей странице в Instagram и призвал фанов быть осторожными в Сети и не вестись на мошеннические манипуляции.

"Друзья, мой Telegram хакнули мошенники. Спасибо, что беспокоитесь! Никому ничего не отсылайте…", - призвал артист.

Виктор Бронюк стал жертвой мошенников / Фото: facebook.com/viktorbronyk

К счастью, все кончилось хорошо. Бронюку все же удалось добиться справедливости и вернуть доступ к своему Telegram-аккаунту. В конце знаменитость еще раз обратился к поклонникам с просьбой заботиться о собственной безопасности и не пренебрегать базовыми настройками страниц в соцсетях.

"Друзья, восстановил контроль над аккаунтом в Telegram. Обязательно настраивайте двухэтапную защиту. От мошенников никто не застрахован. Спасибо всем, кто волновался. Все хорошо! Никаких средств мне пересылать не нужно!", - сообщил Виктор.

Напомним, недавно певец Владимир Дантес также стал жертвой мошенников. У звезды похитили более 100 тыс. грн и он уже рассказал, чем закончилась история после суда.

Читайте также: