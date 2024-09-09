Известный украинский певец тайно женился и рассекретил, какой была его свадьба

Украинский певец Позитив, он же Алексей Завгородний, подтвердил, что женился на танцовщице Юлии Сахневич.

Церемония была тайной. Более года артист держал скрывал эту. Как говорит Позитив, они с Юлией не афишировали их отношения, поэтому и не спешили рассекречивать женитьбу. От громкого празднования влюбленные отказались. Вместо пышной свадьбы парочка устроила скромную вечеринку по случаю бракосочетания, куда пригласила самых близких друзей и родных.

Позитив с супругой Юлией Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

"В браке официально состоим более года. Мы расписались, когда поняли, что так надо. Просто не разглашали это. У нашей пары интересная история: все началось с того, что Юля была моей девушкой, а об этом никто не знал. А потом я уже думаю: "Ну, если еще и поженимся и сохраним это в тайне — будет вау". Мы не делали свадьбу, просто красиво расписались, потом у нас был ужин с родными. Я не думаю, что сейчас то время, чтобы устраивать громкие празднования", — рассекретил Завгородний во время съемок шоу "єПитання".

Позитив также поделился, что сейчас они с любимой наслаждаются друг другом и каждую свободную минуту проводят вместе. Артист говорит, что очень любит Юлию Сахневич, поэтому, пока у него нет нагрузки, он старается быть рядом с женой

Позитив с женой Юлией Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

"Сейчас мы проводим вместе все свободное время, и это очень радует. Когда есть такая возможность, максимально наслаждаемся друг другом. У меня как у сольного артиста только все начинается – растет количество концертов, заполняется график. Поэтому я стараюсь, если не нахожусь в студии, быть дома с женой", – добавил артист.

Отметим, что отношения Позитива и Юлии Сахневич начались три года назад. Долгое время они держали их в секрете. В апреле этого года певец официально подтвердил роман, а уже в июле впервые намекал на женитьбу. В конце концов, пара таки действительно заключила брак.

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