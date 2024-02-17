Известный украинский певец удивил, как в начале карьеры помогал Поплавскому создавать его шоу

Украинский певец Антон Вельбой, он же Wellboy, поделился воспоминаниями с обучения в одном из столичных вузов.

Так, Вельбой незадолго до начала карьеры переехал в Киев учиться на специальности режиссера эстрады. Его курс был наполненым практикой, поэтому юный артист присоединялся к созданию шоу ректора университета Михаила Поплавского. К слову, сам Антон считает, что это была отличная возможность, где ему удалось получить много навыков.

"Мы работали на концертах. Это было прикольно. Ты молодой приезжаешь из села и как режиссер эстрады едешь во "Дворец Спорта". Вот тебе рация, сюда говори. Мы волновались. "Дворец Спорта", большой зал, сцена… Надо было ставить режиссерские постановки. Растет черешня у мамы на огороде – тогда должна стоять черешня на сцене. Это было интересно", - поделился знаменитость в YouTube-проекте "Вихідний 2.0"

Wellboy

Кроме того Антон отметил, что университет для него был местом знакомств и общения. И добавил, что окончил высшее учебное заведение "от начала и до конца".

Напомним, недавно 20-летняя дочь Елены Кравец Мария призналась, почему покинула университет после первого курса обучения и кем видит себя сейчас.

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