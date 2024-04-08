Известный украинский певец удивил, почему на 10 лет исчез со сцены из-за россиян

Известный украинский певец EL Кравчук признался, почему почти на 10 лет исчез со сцены и чем занимался в этот период.

Исполнитель в 90-х был очень популярен. Впрочем, после 2005 года артист исчез с украинской сцены. На проекте "Муз_Тренд" EL Кравчук признался, что решение на время взять паузу было вызвано из-за россиян и их песен. В частности, в те годы российские артисты активно гастролировали в Украине. Как говорит EL Кравчук, украинский рынок был перенасыщен российскими треками и пробиться было очень тяжело. Репертуар исполнителя был украинским, но ему приходилось некоторые песни писать на русском, чтобы их крутили на радиостанциях.

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

"Я не могу сказать, что это была пауза, скажу честно. Такова была атмосфера в стране, когда не время было для украинской песни. Многие российские исполнители приезжали с гастролями, рынок был перенасыщен песнями на русском языке. Это было после 2005 года. У меня было несколько песен на русском языке, но основной репертуар был на украинском. Российские песни появились, потому что была необходимость, которую для меня сделали менеджеры, которые работали на радиостанциях", — рассказал артист.

Около 10 лет EL Кравчук жил в Германии. За границей исполнитель выступал для украинской диаспоры. Певец вернулся в Украину уже в 2013 году. По словам знаменитости, ситуация в стране изменилась, и он почувствовал, что должен продолжать работать в украинском шоу-бизнесе и развивать его.

El Кравчук / Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

"До 2014 года я жил в Германии, выступал для украинцев. В 2012-м ситуация стала лучше, я начал возвращаться из Германии в Киев. Вернулся в 2013 году, когда снимали программу "Как две капли". Для себя я тогда решил, что вернусь и буду заниматься шоу-бизнесом", — добавил артист.

Также EL Кравчук рассекретил, сколько сейчас зарабатывает во время войны. По словам артиста его заработок в месяц составляет не более 20-30 тысяч гривен.

Напомним, ранее EL Кравчук откровенно рассказал, как 10 лет назад ему изменил любимый человек. Это был болезненный опыт в жизни артиста, что долгое время он не решался на новые отношения.

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