Известный украинский певец удивил, почему на 10 лет исчез со сцены из-за россиян

Также артист рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц.
Известный украинский певец EL Кравчук признался, почему почти на 10 лет исчез со сцены и чем занимался в этот период.
Исполнитель в 90-х был очень популярен. Впрочем, после 2005 года артист исчез с украинской сцены. На проекте "Муз_Тренд" EL Кравчук признался, что решение на время взять паузу было вызвано из-за россиян и их песен. В частности, в те годы российские артисты активно гастролировали в Украине. Как говорит EL Кравчук, украинский рынок был перенасыщен российскими треками и пробиться было очень тяжело. Репертуар исполнителя был украинским, но ему приходилось некоторые песни писать на русском, чтобы их крутили на радиостанциях.
"Я не могу сказать, что это была пауза, скажу честно. Такова была атмосфера в стране, когда не время было для украинской песни. Многие российские исполнители приезжали с гастролями, рынок был перенасыщен песнями на русском языке. Это было после 2005 года. У меня было несколько песен на русском языке, но основной репертуар был на украинском. Российские песни появились, потому что была необходимость, которую для меня сделали менеджеры, которые работали на радиостанциях", — рассказал артист.
Около 10 лет EL Кравчук жил в Германии. За границей исполнитель выступал для украинской диаспоры. Певец вернулся в Украину уже в 2013 году. По словам знаменитости, ситуация в стране изменилась, и он почувствовал, что должен продолжать работать в украинском шоу-бизнесе и развивать его.
"До 2014 года я жил в Германии, выступал для украинцев. В 2012-м ситуация стала лучше, я начал возвращаться из Германии в Киев. Вернулся в 2013 году, когда снимали программу "Как две капли". Для себя я тогда решил, что вернусь и буду заниматься шоу-бизнесом", — добавил артист.
Также EL Кравчук рассекретил, сколько сейчас зарабатывает во время войны. По словам артиста его заработок в месяц составляет не более 20-30 тысяч гривен.
Напомним, ранее EL Кравчук откровенно рассказал, как 10 лет назад ему изменил любимый человек. Это был болезненный опыт в жизни артиста, что долгое время он не решался на новые отношения.
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