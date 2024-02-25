Известный украинский певец упал со сцены на зрителей прямо во время выступления

С украинским певцом Ярославом Карпуком, он же YAKTAK, известный по хитам "Уночі", "Не мовчи", "Лелеки" произошел неприятный инцидент.

В настоящее время исполнитель находится в туре по городам Украины. Во время одного из своих концертов в рамках тура в городе Фастов артист, исполняя песню, подошел к краю сцены. И то ли он потерял равновесие, то ли преданные фанатки так хотели добраться поближе к своему кумиру и стащили его, в результате чего YAKTAK упал прямо на находившихся под сценой зрителей. Видео с падением знаменитости в своем TikTok поделился пользователь balachuk_

Украинский певец YAKTAK упал со сцены прямо во время выступления

К счастью, ни певец, ни его поклонники в результате инцидента травмы не получили. Как ни в чем не бывало, артист быстро встал на ноги и продолжил петь уже в окружении присутствующих в зале. Фанаты были неистовы от счастья, что они могут быть так близки к своему кумиру. Между тем, в комментариях юзеры пошутили, что нужно было загадать желание, потому что "звезда упала".

Я бы на их месте желание загадала, звезда упала

Помню этот момент! Фастов. Молодец не растерялся!

Его наверняка стянули

Напомним, недавно неприятный инцидент во время концерта также произошел с американской поп-звездой Мадонной. Исполнительница во время выступления прямо на сцене случайно упала со стула.

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