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Известный украинский певец упал со сцены на зрителей прямо во время выступления

Известный украинский певец упал со сцены на зрителей прямо во время выступления

YAKTAK

Инцидент произошел во время одного из концертов YAKTAK.

С украинским певцом Ярославом Карпуком, он же YAKTAK, известный по хитам "Уночі", "Не мовчи", "Лелеки" произошел неприятный инцидент.

В настоящее время исполнитель находится в туре по городам Украины. Во время одного из своих концертов в рамках тура в городе Фастов артист, исполняя песню, подошел к краю сцены. И то ли он потерял равновесие, то ли преданные фанатки так хотели добраться поближе к своему кумиру и стащили его, в результате чего YAKTAK упал прямо на находившихся под сценой зрителей. Видео с падением знаменитости в своем TikTok поделился пользователь balachuk_

Украинский певец YAKTAK упал со сцены прямо во время выступления

Украинский певец YAKTAK упал со сцены прямо во время выступления

К счастью, ни певец, ни его поклонники в результате инцидента травмы не получили. Как ни в чем не бывало, артист быстро встал на ноги и продолжил петь уже в окружении присутствующих в зале. Фанаты были неистовы от счастья, что они могут быть так близки к своему кумиру. Между тем, в комментариях юзеры пошутили, что нужно было загадать желание, потому что "звезда упала".

  • Я бы на их месте желание загадала, звезда упала
  • Помню этот момент! Фастов. Молодец не растерялся!
  • Его наверняка стянули

Напомним, недавно неприятный инцидент во время концерта также произошел с американской поп-звездой Мадонной. Исполнительница во время выступления прямо на сцене случайно упала со стула.

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