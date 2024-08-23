Известный украинский певец устроился на новую работу и признался, покинет ли свою музыкальную группу

Солист группы ТИК Виктор Бронюк после недавнего заявления об увольнении из рядов ВСУ ошеломил еще одной неожиданной новостью.

Так, в фотоблоге артист признался, что теперь начинает занимать должность директора Винницкой областной филармонии имени Николая Леонтовича. И поделился своими планами по ее развитию.

"Новая страница в моей жизни. С сегодняшнего дня (22 августа – прим. ред.) возглавляю Винницкую областную филармонию имени Николая Леонтовича. Это назначение для многих стало сюрпризом, а для меня – новым вызовом и возможностью воплотить новые идеи и важные проекты в культуре Винницкой области и Украины. Опыт имею, желание и немало интересных замыслов – тоже! Сохраняя лучшие традиции Винницкой филармонии, планирую придать новое дыхание и реализовать именно те изменения, которые требуют современные реалии. Так что вместе все будем воплощать для качественного развития украинской культуры" – уверенно заявил музыкант.

Виктор Бронюк / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Впрочем, поклонникам группы "ТИК", лидером которой является Виктор Бронюк, переживать не стоит. Певец сразу подчеркнул, что не будет оставлять музыкальный коллектив и будет продолжать радовать музыкальными хитами.

"Став директором Винницкой областной филармонии, родную группу "ТИК" не покидаю. Имея отличные команды, знаю, что все смогу совмещать", — добавил знаменитость.

Напомним, недавно блогерша Алина Шаманская рассекретила, какую наибольшую сумму ей удалось заработать с помощью блога в соцсетях.

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