Известный украинский певец уволился из рядов ВСУ и объяснил, как ему это удалось

Солист группы ТИК Виктор Бронюк уволился из рядов Вооруженных сил Украины.

Об этом артист рассказал в программе "Ранок у великому місті". В частности, исполнитель вступил на службу еще в начале полномасштабной войны, а был в строю в течение года и двух месяцев. Однако впоследствии Виктор Бронюк уволился из рядов ВСУ.

Как объяснил музыкант, он это сделал, поскольку у него не было другого выбора. У папы Бронюка есть инвалидность первой группы, а певец должен за ним ухаживать. Поэтому исполнителю пришлось уволиться со службы.

Виктор Бронюк в начале полномасштабной войны / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

"Я уволился, у меня отец инвалид первой группы. Он перенес инсульт. Я теоретически мог и не уходить. Такое было время, я прослужил год и два месяца, и как бы ситуация требовала немного больше времени уделять", — поделился артист.

Напомним, недавно участник группы "ТНМК" Фоззи рассказал о своем отношении к мобилизации и признался, готов ли вступить в ряды ВСУ. Также музыкант вспомнил курьез, который случился с ним в начале полномасштабного российского вторжения и был связан с военкомом.

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