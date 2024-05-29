Известный украинский певец в Испании спас жизнь мужчины из Харькова: "Крови было много"

Популярный певец Юлик в Испании спас жизнь украинца из Харькова, который мог погибнуть в море.

В своем Instagram артист поделился, что в перерыве между концертами прогуливался по пляжу и случайно увидел, что в помощи нуждается человек. Впоследствии оказалось, что это был украинец Дмитрий, священнослужитель из Харькова.

Певец Юлик помог украинцу за границей / Фото: instagram.com/julikofficial

Оказалось, что пожилой мужчина, страдавший варикозом, повредил вены и уже не мог выбраться из моря. Юлик помог украинцу и позвал на помощь местных полицейских, которые вызвали скорую помощь.

Певец Юлик помог украинцу за границей / Фото: instagram.com/julikofficial

"Сегодня (29 мая – прим. ред.) спас человека, который едва не утонул. Хорошо, что в зарубежных благотворительных турах выучил немного испанский язык", — поделился музыкант.

Певец Юлик помог украинцу за границей / Фото: instagram.com/julikofficial

В конце концов мужчине оказали первую медицинскую помощь и с ним все хорошо, правда, ранение оказалось серьезным и он потерял немало крови: "Крови было много…".

Певец Юлик помог украинцу за границей / Фото: instagram.com/julikofficial

Напомним, недавно певец Юлик впервые за длительное время показал своего сына. Также музыкант похвастался спортивными достижениями 8-летнего мальчика.

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