Известный украинский певец в маске свиньи на церемонии в Киеве высмеял чиновников, которые воруют деньги для ВСУ

Украинский певец MELOVIN отличился на музыкальной церемонии "Музвар", прошедшей 26 сентября в Октябрьском дворце.

Так, на мероприятие музыкант пришел в необычном для себя, впрочем, довольно провокационном образе. Перед собравшимися исполнитель предстал в маске свиньи, с огромным накладным животом и в костюме. При этом в руках MELOVIN держал табличку с надписью: "Дайте деньги на ВСУ, не хватает на виллу".

MELOVIN в маске свиньи потролил чиновников / Фото: instagram.com/melovin_official

MELOVIN в маске свиньи потролил чиновников / Фото: instagram.com/melovin_official

Таким образом, артист привлек внимание к недобросовестным чиновникам, которые умудряются во время полномасштабной войны присваивать деньги, направленные на помощь украинской армии:

"Никогда не мог подумать, что для того чтобы высказать свою гражданскую позицию, мне придется воплотиться в повседневный образ тех, кто сейчас разворовывает государство и должен нести прямую ответственность за смерти наших защитников на фронте и в тыловых городах. Ваши набитые карманы = отобранные жизни военных на фронте!" – прокомментировал MELOVIN.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Поклонники исполнителя поддержали его и поблагодарили за то, что даже на светском мероприятии он не забывает о том, что в Украине война и воспользовался случаем привлечь внимание к важной и болезненной теме.

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