Известный украинский певец впервые назвал причину развода с блогершей, которая родила ему дочь

Украинский певец Parfeniuk, известный хитами "Провела екскурсію" и "Відриваючись", вышел на связь после заявления его бывшей невесты, блогерши Симбочки об их расставании.

Исполнитель с бывшей избранницей сделали совместную публикацию в Instagram, где расставили все точки над "і". Они не стали вдаваться в подробности, но дали понять, что причиной такого решения стало сохранение ментального здоровья друг друга. Тем не менее, Parfeniuk заверил, что в будущем не перестанет видеться с их общей дочерью Софией и сохранит дружеские отношения с Симбочкой.

Parfeniuk и Симбочка высказались о разрыве / Фото: instagram.com/parfeniuk_13

"Сами знаете, так бывает, что время все ставит на свои места! Мы очень любим друг друга, потому что есть из-за кого. Но для сохранения нашего морального и духовного здоровья, чтобы работать, творить, жить — надо лучше отпустить. Мы на связи, мы воспитаем нашу малышку в лучших тенденциях, будем делать все для того, чтобы она была счастлива, и часто сможете увидеть нас вместе. Верю, все будет хорошо!", — подчеркнула бывшая пара.

Напомним, недавно еще одна пара украинского шоу-бизнеса распалась. Так, о разрыве отношений объявил певец OSTROVSKYI. При этом вместе с бывшей они сделали неоднозначное заявление.

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