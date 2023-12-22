Известный украинский певец впервые показал лицо 4-месячного сына

Украинский певец Ivan NAVI поделился с поклонниками новыми фотографиями со своим крошечным сыном Дарием.

На странице в Instagram исполнитель хита "Тимчасовий релакс" разместил фотографии, где он держит малыша на руках, а он ему искренне улыбается. Отметим, что это впервые, когда Иван показал лицо мальчика.

Как отметил звездный отец, его сыну уже исполнилось четыре месяца. По этому случаю Ivan NAVI и разместил трогательные семейные снимки:

"Дарусику сегодня четыре месяца. Самый сладкий ребенок в мире", – подписал фото счастливый отец.

Ivan NAVI с сыном / Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Ivan NAVI с сыном / Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Кстати, жена исполнителя Романия тоже поделилась атмосферным кадром из этой фотосессии, где семья позировала на фоне новогодней елки.

Ivan NAVI с женой и сыном / Фото: instagram.com/dr.romania_ilyk

Напомним, что в августе этого года певец Ivan NAVI удивил поклонников известием, что у него родился первенец. Ведь до этого артист держал в тайне личную жизнь. Впоследствии исполнитель рассекретил, что он женился. Его избранницей стала девушка по имени Романия, она врач и по профессии хирург-стоматолог. Иван поделился, что они с избранницей уже очень давно вместе, впрочем, не стал уточнять сколько именно времени.

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