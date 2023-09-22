Известный украинский певец впервые показал своего одномесячного сына

Ivan NAVI рассказал о празднике в его семье.
Известный украинский певец Ivan NAVI, которого многие знают по хитам "Такі молоді", "Тимчасовий релакс", "Пишу тобі листа" впервые показался с крошечным сыном.
На странице в Instagram исполнитель разместил трогательный кадр с маленьким Дарием, которого держит на руках. Также молодой отец поделился, что сегодня малышу исполнилась месяц:
"Сегодня наш первый праздник – Дарусику один месяц. Время так быстро летит, стараюсь ценить каждый момент проведенный с сыном. Все говорят, что он моя копия. Не знаю, не знаю… Аппетитом точно в меня", – рассказал Ivan NAVI.
Кстати, на фото видна и женская рука, которая держит праздничный торт. Фаны артиста предположили, что это его любимая и мать его ребенка, которую он пока скрывает от поклонников.
Тем временем фанаты Ивана поздравили его с праздником и написали много теплых слов:
- Поздравляю, пусть растет здоровеньким!
- Искренние поздравления, пусть ваш малыш растет счастливым и в мирной Украине
- Здоровья и счастья вам и вашему малышу
Напомним, о том, что у Ivan NAVI родился первенец певец неожиданно рассказал в конце августа. О личной жизни исполнителя мало что известно, так же он не спешит рассекречивать свою избранницу, родившую ему сына.
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