Известный украинский певец впервые показал своего одномесячного сына

Ivan NAVI рассказал о празднике в его семье.

Известный украинский певец Ivan NAVI, которого многие знают по хитам "Такі молоді", "Тимчасовий релакс", "Пишу тобі листа" впервые показался с крошечным сыном.

На странице в Instagram исполнитель разместил трогательный кадр с маленьким Дарием, которого держит на руках. Также молодой отец поделился, что сегодня малышу исполнилась месяц:

"Сегодня наш первый праздник – Дарусику один месяц. Время так быстро летит, стараюсь ценить каждый момент проведенный с сыном. Все говорят, что он моя копия. Не знаю, не знаю… Аппетитом точно в меня", – рассказал Ivan NAVI.

Ivan NAVI с сыном / Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Кстати, на фото видна и женская рука, которая держит праздничный торт. Фаны артиста предположили, что это его любимая и мать его ребенка, которую он пока скрывает от поклонников.

Тем временем фанаты Ивана поздравили его с праздником и написали много теплых слов:

Поздравляю, пусть растет здоровеньким!

Искренние поздравления, пусть ваш малыш растет счастливым и в мирной Украине

Здоровья и счастья вам и вашему малышу

Напомним, о том, что у Ivan NAVI родился первенец певец неожиданно рассказал в конце августа. О личной жизни исполнителя мало что известно, так же он не спешит рассекречивать свою избранницу, родившую ему сына.

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