Известный украинский певец впервые показал свою девушку и очаровал романтичными фото в селе

Влюбленные вместе уже более трех месяцев.
Украинский певец Антон Вельбой, выступающий под псевдонимом Velboi, поделился серией романтических фотографий со своей возлюбленной.
На странице в Instagram исполнитель опубликовал снимки, на которых предстает вместе со своей избранницей, стилисткой Яной Савченко. На фото пара изображена на живописном фоне сельских местностей, в постели, во время поцелуев и обнимаясь:
"Янка", – коротко, но с такой любовью подписал фотографии Вельбой.
В свою очередь, поклонники признались, что в восторге от пары Яны и Антона и пожелали им счастья и крепкой любви:
- Четыре фотки в карусели, а как фильм о первой любви посмотрела
- Будто тот родственник, который "ну когда уж женишься" наконец что-то ответил за столом! Счастья!
- Антоха, ты самый лучший! Знай это! А твоя пассия, – вообще богема!
Напомним, о том, что он не одинок, Антон Вельбой рассказал еще в начале августа. Тогда певец поделился атмосферным селфи, которое сделал с любимой в лифте. Впрочем, лицо избранницы тогда исполнитель не торопился показывать. Только рассекретил, что ее зовут Яна и она стилист.
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