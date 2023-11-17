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Известный украинский певец впервые показал свою девушку и очаровал романтичными фото в селе

Известный украинский певец впервые показал свою девушку и очаровал романтичными фото в селе

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1728
Время на прочтение
2 мин
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Известный украинский певец впервые показал свою девушку и очаровал романтичными фото в селе

Velboi с любимой / Фото: instagram.com/a.wellboy

Влюбленные вместе уже более трех месяцев.

Украинский певец Антон Вельбой, выступающий под псевдонимом Velboi, поделился серией романтических фотографий со своей возлюбленной.

На странице в Instagram исполнитель опубликовал снимки, на которых предстает вместе со своей избранницей, стилисткой Яной Савченко. На фото пара изображена на живописном фоне сельских местностей, в постели, во время поцелуев и обнимаясь:

"Янка", – коротко, но с такой любовью подписал фотографии Вельбой.

Velboi с любимой / © instagram.com/a.wellboy
Velboi с любимой / Фото: instagram.com/a.wellboy
Velboi с любимой / © instagram.com/a.wellboy
Velboi с любимой / Фото: instagram.com/a.wellboy

В свою очередь, поклонники признались, что в восторге от пары Яны и Антона и пожелали им счастья и крепкой любви:

  • Четыре фотки в карусели, а как фильм о первой любви посмотрела
  • Будто тот родственник, который "ну когда уж женишься" наконец что-то ответил за столом! Счастья!
  • Антоха, ты самый лучший! Знай это! А твоя пассия, – вообще богема!
Velboi с любимой / © instagram.com/a.wellboy
Velboi с любимой / Фото: instagram.com/a.wellboy
Возлюбленная Velboi Яна / © instagram.com/a.wellboy
Возлюбленная Velboi Яна / Фото: instagram.com/a.wellboy

Напомним, о том, что он не одинок, Антон Вельбой рассказал еще в начале августа. Тогда певец поделился атмосферным селфи, которое сделал с любимой в лифте. Впрочем, лицо избранницы тогда исполнитель не торопился показывать. Только рассекретил, что ее зовут Яна и она стилист.

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Дата публикации
Просмотры
1728
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