Известный украинский певец впервые после развода увидел своих детей

Фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец поделился с поклонниками радостным известием.

На своей странице в Instagram музыкант сообщил, что впервые за год увиделся со своими детьми – дочерью Анастасией и сыном Лукьяном. Дети артиста приехали в Украину, чтобы провести Рождество и Новый год с отцом.

Последний раз Сергей с детьми виделись весной 2023-го, когда у "Без Обмежень" был благотворительный концерт в Токио, где сейчас проживает бывшая жена Сергея вместе с детьми.

"Забрал лягушат. Везу домой!" – подписал фото с детьми Танчинец.

Сергей Танчинец с детьми / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

В свою очередь поклонники музыканта отметили, что его дети очень на него похожи и пожелали семье хороших праздников:

Какая Настя уже взрослая! Настоящая принцесса!

Вы такой счастливый! Хороших праздников!

Сергей хороший папа, потому что счастлив возле своих детей

Напомним, что в сентябре этого года лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец шокировал, что после 15 лет брака разводится со своей женой Анной. Музыкант не стал вдаваться в подробности, что стало причиной разрыва. Вполне возможно, что на отношения пары повлияло расстояние. В начале полномасштабной войны Анна вместе с детьми от Танчинца – 13-летней дочерью Анастасией и 4-летним сыном Лукьяном уехала в Японию. И чуть ли не впервые за почти 15 лет отношений Сергей и Анна проживали порознь.

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