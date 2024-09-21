Известный украинский певец впервые признался, что разошелся после двух лет отношений: "Мне изменили"

Украинский певец MELOVIN впервые за долгое время рассказал о личной жизни.

В частности, неожиданное заявление артист сделал прямо во время своего концерта в Киеве на крыше одного из ТРЦ. Исполнитель признался, что пережил болезненный период расставания с любимым человеком, с которым он был вместе два года. Так, MELOVIN в чувственной речи объяснил, что причиной стала измена со стороны того, кого он любил.

Также исполнитель поделился, что ему изменяли неоднократно. Однако в некоторых случаях он давал испорченным отношениям еще один шанс, закрывая глаза на ошибки возлюбленного человека. В итоге он осознал ошибку и распрощался с болезненными чувствами. После такого опыта MELOVIN признался, что отпустил все обиды и теперь чувство выливает в творчество, которое постепенно его исцеляет.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"Мне изменили. Это было очень больно. Я поблагодарил отношения, которые длились почти два года. Отправил их куда-то далеко в прошлое. И так случилось, что в течение этих отношений, когда я уже знал о первой измене – а мне изменяли не один раз – я простил и начал писать песню "Вбиваєш мене". Но эта история так и не смогла убить. И я каждому из вас от всего сердца, у меня оно большое, желаю, чтобы вы никогда не позволяли себя обижать", - подчеркнул MELOVIN со сцены.

Напомним, недавно MELOVIN прямо во время концерта в Днепре "послал" пьяную зрительницу в зале, выкрикивавшую обиды в его сторону.

MELOVIN послал хейтерку прямо во время своего концерта в Днепре

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