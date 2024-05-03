Известный украинский певец впервые прокомментировал слухи о женитьбе и детях

Украинский певец Андрей Кравченко впервые прокомментировал свою личную жизнь.

Как известно, исполнитель тщательно скрывает свою семью. Поэтому в интервью Алине Доротюк Андрей также не стал разглашать подробностей, лишь в который раз заинтриговал и оставил фанатам место для догадок.

"Мне говорят, что якобы в каждом городе у меня уже ребенок есть… Фанаты преувеличивают и разное говорят. Пусть себе говорят. Кто знает, тот знает. Я в чужую постель никогда не лезу. Думаю, моим слушателям и зрителям не надо знать ни о моих родителях, ни о личном. Я очень берегу свои отношения, какие бы они у меня ни были. И свою семью тоже. Для меня это самое ценное. Людей разных хватает…", — поделился знаменитость.

Андрей Кравченко/Фото: Instagram Андрея Кравченко

Несмотря на такую позицию Кравченко держать все в тайне, его маме наоборот нравится безумная популярность и успех сына. Поэтому она с радостью раздает комментарии тем, кто интересуется звездой. Сам артист уже предупредил родного человека, что впоследствии она может пожалеть о таком поведении.

"Когда про родителей вспоминают (во время интервью — прим. ред.), им нравится. Особенно моей маме. Она говорит: "Была у тебя на концерте и после этого по селу не могла пройти. Все останавливали и расспрашивали, как концерт, кто и что". Она ехала два километра два часа. Но я понимаю, что это им только сейчас нравится… А на следующих этапах это может уже раздражать. Я говорю: "Мам, сильно там не высовывайтесь", — добавил Андрей.

Напомним, ранее Андрей Кравченко комментировал связь с Павлом Зибровым и рассказал, какой совет получил от его супруги Марины.

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