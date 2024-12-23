Известный украинский певец впервые раскрыл свои отношения: "Говорят, со мной сложно"

Украинский певец Discoman, которого сравнивают с Олегом Винником, впервые раскрыл подробности своего романа.

Как оказалось, певец уже больше года находится в отношениях с любимым человеком. Он не стал рассказывать, кто именно стал избранницей, но заверил, что между ними царит взаимопонимание.

"Отношения действительно уже долго держатся — уже полтора года. Идиллия", — рассказал певец в интервью "Люкс ФМ".

DISCOMAN

Впрочем, Discoman говорит, что эта идиллия иногда разрушается. В частности, он пояснил, что в жизни и на сцене он – два разных человека. Так, вне камер звезда любит уединяться и заниматься домашними делами. В то же время, добавляет, что свои коррективы также вносит напряженный рабочий график.

"Несмотря на то, что Discoman – клоун, с которым всегда весело… Иногда мне говорят, что со мной сложно. Человек, который на сцене делает из себя "обезьяну" и шоу, в жизни, на самом деле, совсем другой. Я прост, спокоен, я не "тусовочный". Я люблю посидеть дома, посмотреть сериал, люблю готовить – это такой большой плюс. Но есть какие-то профессиональные моменты, когда ты очень много работаешь и тебя нет рядом. А когда отношения на таком начальном этапе, нужно больше уделять внимания", - признался артист.

Напомним, недавно звезда "Памфира" Иван Шаран также впервые признался о серьезных отношениях и раскрыл имя коллеги, с которой крутит роман.

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