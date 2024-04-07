Известный украинский певец впервые рассказал о болезненной измене и новых романах: "Любовь уничтожила меня"

Украинский певец EL Кравчук впервые за долгое время поделился подробностями личной жизни.

Так, звезда держит свои отношения за семью замками. Однако признается, что он всегда имел горький опыт любви, которая разрушала его изнутри. В частности, знаменитость вспомнил, как 10 лет назад ему изменил любимый человек и он застал его с другим по приезде с гастролей. Именно поэтому EL Кравчук много лет оставался одиноким.

"Меня любовь только уничтожала. Это последний раз было 10 лет назад. Она уничтожила меня просто как личность. И нужно было с обломков снова себя собирать как человека. Мне изменяли. Я приехал с гастролей домой и все, как в кино... У меня была интересная личная жизнь. Когда-то я об этом напишу книгу", - рассказал певец в программе "Муз_Тренд".

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

Впрочем, EL Кравчук признается, что его сердце готово к новым романам. И добавил, что рядом с любимым человеком он всегда готов на бешеные поступки:

"Даю возможность появиться новым отношениям. Я настолько бешеный! Я совершаю ошибки, а потом ошибки и снова ошибки. Я просто призываю людей к личной свободе, быть свободными и не быть рабами. Вот эта бешеность – это и есть призыв, чтобы быть свободными людьми в свободной стране", – подчеркнул артист.

Напомним, недавно судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская рассказала о старшем на 17 лет возлюбленном и как с ним познакомилась.

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