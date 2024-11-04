Известный украинский певец впервые рассказал о бывшей и ее трагической гибели: "Хотел семью"

Известный украинский певец EL Кравчук рассказал о болезненном разрыве с бывшей возлюбленной.

Так, 47-летняя звезда поделился, что его длительный роман закончился в 2000-х годах. Исполнитель открыл тайну и отметил, что его экс-девушка работала в Берлине и вместе с ним даже планировала беременность. Однако, к сожалению, этого так и не произошло, поэтому пара приняла решение разорвать отношения. А через некоторое время певец от общих друзей узнал, что ее убили.

"Это было в середине 2000-х годов. Мои друзья знали, как я все это сложно переживал. В свое время я очень захотел создать семью с ребенком. Я начал над этим работать. Девушка, с которой мы это все делали, была пластическим хирургом из Берлина, была интересным человеком. Но, к сожалению, произошло так, что она попала в очень сложную ситуацию и наши подруги из Киева мне обо всем этом рассказали. Тогда мы уже не были в отношениях. Мы как раз в тот момент закончили все на Ибице. Мы решили, что если не выходит ребенок, дальше отношения сложно строить", — рассказал EL Кравчук в интервью для "Люкс ФМ".

EL Кравчук

Через большой промежуток времени артист говорит, что уже пришел в себя и не перестает мечтать о полноценной семье с детьми.

"Я жду (новых отношений – прим. ред.). Я верю в то, что влюбиться человек должен естественным образом. Невозможно играть в любовь, невозможно врать. Если хочешь влюбиться – открывай сердце", — признался певец.

Напомним, недавно 47-летний EL Кравчук рассказал о совместном проживании с мамой и назвал причины такого решения.

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