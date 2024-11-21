Известный украинский певец впервые рассказал о неизлечимой болезни, которая у него с детства

Украинский певец EL Кравчук, который ранее рассказывал о драке с Фаготом, признался, что у него есть неизлечимая болезнь.

Об этом артист узнал еще в детстве. В частности, у EL Кравчука дислексия. В артиста она проявляется тем, что ему сложно читать. В частности, исполнитель переставляет буквы в словах, поэтому теряет смысл и придумывает свой собственный. Иногда это проявлялось и в разговоре с другими людьми. Однако певец научился с этим бороться. В частности, исполнитель может сначала прочесть текст в уме, а затем вслух.

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el.kravchuk

"У меня мозг быстрее работает, чем рот. Мозг идет на несколько шагов вперед, а я не успеваю. Но в детстве я наоборот был немного другим. У меня дислексия. Это такая детская болезнь, когда ты придумываешь то, чего не существует. Например, ты читаешь книгу, а тебе лень читать, и ты просто смотришь на нее и придумываешь другой смысл. Переставляешь слоги в словах. Это такая специфическая болезнь, что сейчас, когда я читаю, я сначала читаю в уме, а потом еще читаю вслух. Я могу все там переставить слогами и получится другое содержание совсем", - рассказал певец в интервью Славе Демину.

EL Кравчук добавил, что во взрослом возрасте симптомы дислексии отошли. Однако исполнитель заметил, что мозг у него работает теперь быстрее, чем речевой аппарат.

EL Кравчук

"Дислексия дала мне возможность, когда я уже стал взрослым и гормональные изменения в организме происходят, они уходят. Тогда я понял, что очень быстро работает мозг, чем я могу об этом рассказывать", — поделился артист.

Отметим, дислексия – это нейробиологическое расстройство. Она оказывает влияние на способность читать и писать. Дислексия не лечится.

Напомним, недавно EL Кравчук рассказывал о трагической гибели бывшей избранницы. Женщину, с которой исполнитель находился в отношениях, убили.

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