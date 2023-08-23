Известный украинский певец впервые стал отцом и показал фото сына

Известный украинский певец Ivan NAVI, знакомый слушателям по хитам "Такі молоді", "Тимчасовий релакс", " Пишу тобі листа" впервые стал отцом.

Такой неожиданной и приятной новостью исполнитель поделился на своей странице в Instagram. Иван разместил черно-белое фото, на котором в руках держит маленькие ножки первенца. Вместе с появлением малыша новоиспеченный отец рассекретил его пол и имя:

"Сяркевич Дарий Иванович. Люблю тебя, сын! 22.08.2023, 3.850 кг", – написал молодой папа.

Ivan NAVI впервые стал отцом / Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Впрочем, кто именно так осчастливил Ивана, – неизвестно. Артист тщательно скрывает свою избранницу и мать своего сына. Певец предпочитает не рассекречивать личную жизнь. Ранее в одном из интервью артист лишь отметил, что они с любимой познакомились в новогоднюю ночь.

Напомним, на днях также стало известно о пополнении в семье известной барбадосской певицы Рианны. Артистка родила второго сына своему избраннику, американскому рэперу ASAP Rocky.

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