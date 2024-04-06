Известный украинский певец впервые за длительное время показал 8-летнего сына

Юлик также похвастался достижениями сына в спорте.
Украинский певец Юлик восхитил фото с 8-летним сыном Денисом.
В своем фотоблоге артист опубликовал редкую фотографию с парнем и похвастался его достижениями. В частности, Юлик рассказал, что его сын уже давно профессионально занимается каратэ и демонстрирует большие успехи. Так, вместе с Денисом они приехали на соревнования во Львове. После завершения, певец сообщил, что его сын завоевал одно из победных мест, несмотря на жесткую конкуренцию. И поделился счастливым фото, на котором он обнимает Дениса, который предстает в кимоно после победного поединка.
Также Юлик показал, как незадолго до начала соревнований настраивал сына на победу и тренировал его. К слову, певец отметил, что 8-летний Денис уже не в первый раз борется за кубок и поделился фото, как на этот раз прошел его очередной бой с соперником во время турнира.
"Взрослый такой. Уже несколько кубков и борется еще за один! Только вперед", - восхитил знаменитость.
Напомним, что недавно певец Виталий Козловский впервые поделился редкими кадрами с новорожденным сыном Оскаром и своей женой Юлей.
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