Известный украинский певец высказался о сотрудничестве с Кароль и возникают ли между ними ссоры

Украинский певец NIKITA LOMAKIN рассказал подробности сотрудничества с певицей Тиной Кароль.

Музыкант откровенно признается, что не замечал за звездой странного поведения. По словам Никиты, она его всегда уважала. Разве что вспомнил, как однажды во время участия в шоу "Голос країни-11" по его невнимательности на сцене наставница Кароль могла лаконично выразиться в негативном ключе. Впрочем, сейчас Ломакин уверяет, что Тина для него мудрый человек, слова которого имеют важное значение.

Никита Ломакин / Фото: instagram.com/nikitalomakinofficial

"Она мне однажды на "Голосе страны" написала одним словом: "Ди*ил". Потому что я вышел на сцену и забыл одеть наушники. В результате я ничего не слышал. Это было все. Тина очень сильно духовный и мудрый человек. Поэтому все, что она говорит, имеет скрытый смысл. Его нужно понимать просто от этого человека. Ко мне она никогда не относилась плохо", — рассказал Ломакин в "Тур зірками".

Напомним, недавно Никита Ломакин шокировал, как в свое время его хотел изнасиловать российский певец Филипп Киркоров и кто ему 15-летнему помог выйти из ситуации.

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