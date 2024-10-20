Известный украинский певец высказался о Виннике и почему волнуется за него: "На меня злятся"

Украинский певец Андрей Кравченко отреагировал на частое приписывание ему образа Олега Винника.

Исполнитель признался, что не пытается устранить Олега со сцены, а наоборот только за его возвращения в Украину с новыми песнями. Более того, Андрей объяснил, что не переманивал его аудиторию и остается верен своим принципам. А сходство их стратегии покорения женских сердец называет стечением обстоятельств.

"Многие фанаты Олега Винника на меня до сих пор злятся, что я забираю какую-то нишу. То, что фанаты переходят на мою сторону. Я вообще говорю: "Возвращайся, Олег! Нас хватит на всех". У меня нет цели забрать полностью всю аудиторию Олега Винника. Это сейчас делает не только Андрей Кравченко, это делают и другие артисты, потому что аудитория не знает, куда им идти, потому что они остались без своего поводыря. Конечно, оно где-то похоже, какие-то сравнения и аллегории… Но чтобы делать что-то специально, нет. Я, честно, даже переживаю за Олега, почему его нет? Вот честно, по-человечески. Не с точки зрения какого-то шоу-бизнеса. Нас хватит на всех. Но там "волчицы", а у меня "лебедки", — рассказал Кравченко в интервью "Подробицям".

Андрей Кравченко

Также певец отреагировал на упреки о якобы специальном копировании внешности Винника. Он опроверг их и отметил, что никаких пластических манипуляций не делал. И добавил, что сейчас они не видятся и не общаются.

"Уже оно раздражает, потому что я себе ничего не подделывал. Не делал ни одной пластики. Это будет до тех пор, пока люди не поймут, что я не Олег Винник. Вот и все. Специально я ничего не делал. Эти сравнения, возможно, просто потому, что его нет в стране. Но я не могу его судить. Мы с ним не знакомы, не общаемся. Мы виделись, на концертах я был дважды, потому что мне действительно нравилось его творчество, так же как и творчество других артистов", - подчеркнул артист.

Напомним, недавно Олег Винник вышел на связь из Германии и признался, что думает о своем "клоне" Андрее Кравченко.

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