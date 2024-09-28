Известный украинский певец высказался о военной зарплате на радио: "Мне недостаточно"

Экс-фронтмен группы "Тартак", а ныне воин ВСУ Александр Положинский рассказал о своей военной службе и выплатах от государства.

Исполнитель еще с начала полномасштабного вторжения находится в рядах ВСУ. Сейчас в рамках военной службы Александр работает на радио. Однако сразу уверяет, что такое решение не принимал он сам и не прибегал к уловкам, а так приказало руководство.

"Возвращаясь к моей службе на "Армия ФМ", я скажу откровенно, это не было моим решением. Тем более я не хотел служить на радио. И если бы мне в мае 2022 года сказали, что ты идешь в ряды ВСУ, чтобы в итоге быть ведущим на военном радио, то я не уверен, захотел ли идти в ряды ВСУ только ради этого. Но если руководство принимает такое решение и дает такое задание, то я его выполняю. Люди очень часто приписывают публичным людям какие-то уловки, договорняки и другие мутки, которых на самом деле нет. Публичным людям больше достается. Еще не стоит списывать со счетов, что враждебные силы мощно способствуют спорам внутри нашего общества. Поэтому вместо того чтобы их подогревать, мы должны сдерживать эмоции. И если вести дискуссии, то взвешено, без ненависти друг к другу, без унижения и обесценивания друг друга. Это важно научиться делать", — рассказал артист в интервью "Апострофу".

Александр Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Кроме того, Положинский признался, что его военные выплаты минимальны. Поэтому дополнительный доход он получает от прослушивания его треков слушателями на разных платформах.

"Мне не достаточно этих денег. Но я кроме денежного довольствия военнослужащего еще и получаю роялти за свое творчество. И это дает мне возможность покрывать все собственные потребности и еще много донатить", — пояснил военнослужащий.

Напомним, недавно режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев назвал сумму, которую получает с военной службы.

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