Известный украинский певец высказался о предательнице Ани Лорак, которой до войны писал хиты

Украинский певец Влад Дарвин прокомментировал поведение певицы-предательницы Ани Лорак.

Как известно, Влад в 2014 стал автором песни для певицы. Впрочем, впоследствии их рабочие отношения прекратились из-за неоднозначной политической позиции предательницы. Так, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Дарвин полностью отчаялся в пророссийской Лорак.

"Мы с ней не поддерживаем никаких отношений. Они оборвались еще до полномасштабного вторжения. Задолго до него. Потому что не было последовательной позиции у этой певицы по отношению к Украине. Она и не появилась. Полномасштабное вторжение заставило некоторых артистов принимать окончательное решение в своей жизни. Она сделала это не в пользу Украины и своего народа", - рассказал Влад Дарвин в комментарии "Так ТВ".

Предательница Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Напомним, Ани Лорак во время полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, выбрала кровавые рубли, поэтому развлекает россиян в РФ без угрызений совести. Предательница продолжает молчаливо поддерживать геноцид украинцев и даже подала документы на получение российского гражданства. К слову, с 2022 года Ани Лорак находится под санкциями СНБО.

Читайте также: