Известный украинский певец Wellboy признался, как мама отреагировала на его новую девушку

Украинский певец Антон Вельбой, он же Wellboy, который в прошлом году афишировал свои новые отношения, рассказал, как прошло знакомство его мамы с избранницей, стилистом Яной Савченко.

По словам Антона, его самый родной человек познакомился с его возлюбленной на одной из вечеринок, где он выступал. Так, между женщинами завязались теплые отношения. Поэтому мама певца высказывается об избраннице сына довольно дружелюбно.

"Она знакома с моими родителями, с мамой. Я пока нет, потому что они за границей. Моя мама отлично восприняла. Я познакомил маму с Яной на вечеринке, где выступал", - рассказал артист в интервью "Люкс ФМ".

Антон Вельбой с девушкой / Фото: instagram.com/krassavayaa

Также звезда отметил, что в девушке его привлекли "то, как она любит, ее нежность и мудрость". И добавил, что прислушивается к ней. Впрочем, Антон не скрывает, что иногда между ними возникают ссоры на бытовом уровне и время от времени возникает ревность.

Напомним, недавно Антон Вельбой после судебной волокиты добился примирения с лейблом, с которым возник конфликт, и ошеломил признанием, как певец Виталий Козловский скрыто свои наставления ему давал.

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