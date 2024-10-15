Известный украинский певец закрутил новый роман и впервые показал возлюбленную: "Сразу сошлись"

Также артист рассказал, как они познакомились и как начались их отношения.

Украинский певец Миша Крупин впервые признался, что сейчас не одинок.

В программе "ЖВЛ" артист рассказал, что находится в отношениях. Вместе с девушкой исполнитель посетил допремьерный показ фильма "Хозяин 2. На своей земле". Как признался Крупин, познакомились они с возлюбленной тоже на светском мероприятии и почти сразу начали встречаться.

"Познакомились на таком мероприятии. Это был ивент, и мы так сразу сошлись. Моя бабушка говорит: "Кто эта сумасшедшая?" – поделился артист.

Миша Крупин с возлюбленной / Фото: скриншот с видео

Имени возлюбленной Миша Крупин не называет, хотя и не скрывает ее. Артист признался, что избранница – достаточно творческая личность и разбирается в специфике его делать. Впрочем, видеться у влюбленных получается редко, ведь живут они на два города: Крупин – в Харькове, а возлюбленная – в Киеве.

"Мало времени на самом деле. Если человек тебя понимает, если много дел у него и у меня, поэтому на свидания очень мало времени остается. Сейчас получается, что раз в месяц видимся", — признался артист.

Миша Крупин с возлюбленной / Фото: скриншот с видео

Отметим, о личной жизни Миши Крупина мало что известно, ведь он не охотно о ней рассказывает. По словам самого музыканта, он был дважды женат и у него есть трое детей.

Напомним, недавно певица Камалия призналась, что после развода закрутила новый роман. Также артистка рассказала о своем избраннике.

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