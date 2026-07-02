Известный украинский певец через полгода после болезненного разрыва признался, свободно ли его сердце

Wellboy

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Украинский певец Антон Вельбой, более известный как Wellboy, раскрыл подробности личной жизни.

Как стало известно еще в прошлом году, его предыдущий роман с девушкой Яной Савченко закончился болезненным разрывом. Пара была вместе несколько лет, но не сложилось. Тогда причин Антон не стал раскрывать, но намекал, что он не был «лучшим в отношениях». После того музыкант на время исчез с публичных радаров, и стал жить на два города — Киев и Одессу.

На проекте «Наодинці з Гламуром» Wellboy поделился, что его семейный статус не изменился. Сейчас он холостяк и говорит, что чувствует себя в этом комфортно.

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«Я не влюблен. У меня все спокойно. Стараюсь не унывать. Если грустно, меняю локации», — признался артист в разговоре с Анной Севастьяновой.

Wellboy

Вместе с тем, Вельбой не скрывает, что стал довольно осмотрительным с новыми романами. И все из-за недавнего резонансного скандала его коллеги Елены Тополи, которая стала жертвой шантажа после слива ее интима с молодым парнем. Глядя на этот досадный инцидент, Wellboy говорит, что не спешит с новой любовью.

«Я боюсь. После скандала с Alyosha, у меня такая паранойя, такой накрут. Но думаю, что ничего не хочу, мне так спокойно. Не хочу впадать в любовь», — добавил звезда.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Син Цибульської ВПЕРШЕ коментує схожість з ДЗІДЗЬО, а Wellboy БОЇТЬСЯ заводити стосунки

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