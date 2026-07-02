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- Гламур
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Известный украинский певец через полгода после болезненного разрыва признался, свободно ли его сердце
Wellboy поделился своим страхом в любви.
Украинский певец Антон Вельбой, более известный как Wellboy, раскрыл подробности личной жизни.
Как стало известно еще в прошлом году, его предыдущий роман с девушкой Яной Савченко закончился болезненным разрывом. Пара была вместе несколько лет, но не сложилось. Тогда причин Антон не стал раскрывать, но намекал, что он не был «лучшим в отношениях». После того музыкант на время исчез с публичных радаров, и стал жить на два города — Киев и Одессу.
На проекте «Наодинці з Гламуром» Wellboy поделился, что его семейный статус не изменился. Сейчас он холостяк и говорит, что чувствует себя в этом комфортно.
«Я не влюблен. У меня все спокойно. Стараюсь не унывать. Если грустно, меняю локации», — признался артист в разговоре с Анной Севастьяновой.
Вместе с тем, Вельбой не скрывает, что стал довольно осмотрительным с новыми романами. И все из-за недавнего резонансного скандала его коллеги Елены Тополи, которая стала жертвой шантажа после слива ее интима с молодым парнем. Глядя на этот досадный инцидент, Wellboy говорит, что не спешит с новой любовью.
«Я боюсь. После скандала с Alyosha, у меня такая паранойя, такой накрут. Но думаю, что ничего не хочу, мне так спокойно. Не хочу впадать в любовь», — добавил звезда.
▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Син Цибульської ВПЕРШЕ коментує схожість з ДЗІДЗЬО, а Wellboy БОЇТЬСЯ заводити стосунки