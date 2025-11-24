- Дата публикации
Известный украинский певец на фоне разрыва с девушкой сообщил о пополнении в семье
Роман Скорпион восхитил фотографией с новорожденным малышом.
Украинский певец Роман Скорпион поделился радостным известием о рождении малыша.
Артист в фотоблоге обнародовал кадр из одного из роддомов Львова. На нем виднеется мужская рука, которая держит маленький кулачок. Роман в посте отметил, что у него в семье родился малыш и пока не раскрыл ни его имени, ни лица.
«На одного Скорпиона больше», — восхитил исполнитель.
К слову, певец не стал вдаваться в подробности, но точно ошеломил пользователей. Дело в том, что совсем недавно Скорпион намекал на болезненный разрыв с девушкой, а теперь делится известием о рождении ребенка. Поэтому пока неизвестно — он стал отцом или все же кто-то из его семьи.
Тем не менее, звезды и фаны начали поздравлять Скорпиона и желать новорожденному всего наилучшего.
Вау, класс!!! Поздравляю от всего сердца, пусть будет здоровенький
Что, отправляем Романа Романовича в декрет?
Поздравляю, растите здоровенькими
Напомним, недавно звезда «Орла и Решки» также сообщил о пополнении в семье. У шоумена родилась дочь и он уже рассекретил ее имя и показал в роддоме.