Гламур
115
1 мин

Известный украинский певец на фоне разрыва с девушкой сообщил о пополнении в семье

Роман Скорпион восхитил фотографией с новорожденным малышом.

Вера Хмельницкая
Роман Скорпион

Украинский певец Роман Скорпион поделился радостным известием о рождении малыша.

Артист в фотоблоге обнародовал кадр из одного из роддомов Львова. На нем виднеется мужская рука, которая держит маленький кулачок. Роман в посте отметил, что у него в семье родился малыш и пока не раскрыл ни его имени, ни лица.

«На одного Скорпиона больше», — восхитил исполнитель.

Пост Романа Скорпиона

К слову, певец не стал вдаваться в подробности, но точно ошеломил пользователей. Дело в том, что совсем недавно Скорпион намекал на болезненный разрыв с девушкой, а теперь делится известием о рождении ребенка. Поэтому пока неизвестно — он стал отцом или все же кто-то из его семьи.

Тем не менее, звезды и фаны начали поздравлять Скорпиона и желать новорожденному всего наилучшего.

  • Вау, класс!!! Поздравляю от всего сердца, пусть будет здоровенький

  • Что, отправляем Романа Романовича в декрет?

  • Поздравляю, растите здоровенькими

Напомним, недавно звезда «Орла и Решки» также сообщил о пополнении в семье. У шоумена родилась дочь и он уже рассекретил ее имя и показал в роддоме.

