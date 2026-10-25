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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Известный украинский певец на пике популярности взял паузу в карьере и назвал причину

Артист также раскрыл, чем планирует заниматься.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Олег Шугар

Олег Шугар

Украинский музыкант Шугар, настоящее имя которого Олег Шкарпета, на пике популярности объявил о паузе в карьере.

На проекте "Ближе к звездам" исполнитель объяснил, что берет отдых именно от концертной деятельности. Артист говорит, что на его решение повлиял ряд факторов. В частности, Шугар постоянно дает концерты, что сейчас просто ощущает выгорание. Кроме того, певец хочет выделить время на семью и друзей. Напоследок Шугар шутит, что и людям пора от него отдохнуть.

«У нас концерты уже почти два года идут подряд. Все равно происходит какое-то такое выгорание. Понимаем, что хотим больше времени себе уделить, для семьи, для друзей, написать песен. Хотим, чтобы люди немного отдохнули от меня», — объяснил артист.

Олег Шугар

Олег Шугар

Правда, исключение Шугар все же сделал. В 2027 году у него запланирован благотворительный тур по городам США и Канады. Артист будет давать концерты и собирать средства для «Азова». Кроме того, исполнитель сосредоточится на создании новых песен и будет вести блог.

«Без себя я зрителя не оставлю, потому что буду выпускать песни. У меня как раз сейчас смена жанра происходит. Я перешел в диско и планирую дальше двигаться по этому направлению. Я также буду вести блог», — объяснил артист.

Напомним, недавно Шугар выдал, что хочет избавиться от популярности. Артист рассказал о преследовании и резко обратился к фанатам.

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