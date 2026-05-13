Известный украинский певец напугал диагнозом и перенес первую в жизни операцию: "Я перестал бы слышать"

Иван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

Известный певец и юморист родом из Молдовы Иван Люленов ошеломил новостями о проблемах со здоровьем.

Артист рассказал, что перенес операцию из-за новообразования в ухе, которое могло привести к потере слуха. По словам Ивана, тревожные симптомы появились еще зимой. Тогда певец начал часто болеть и страдал от постоянной заложенности левого уха.

Сначала артист не придавал этому большого значения, однако перед важным сольным концертом в Киеве все же обратился к врачу. Как оказалось, медики диагностировали у Люленова остеому — доброкачественное костное новообразование в слуховом проходе.

«Зимой я очень много болел. У меня часто закладывало ухо и я не знал, с чем это связано. Но меня это очень беспокоило. Тогда впереди был важный сольный концерт. Пошел к ЛОРу и он что-то нашел в ухе. Это костное новообразование в левом проходе — остеома. Оно доброкачественное, но если не убрать — перекрыло проход и я бы прекратил слышать на одно ухо», — поделился звезда в Instagram.

Поэтому отыграв запланированный концерт в Киеве, Люленов согласился на операцию. Артист поделился с поклонниками, что сначала был напуган, поскольку это первое хирургическое вмешательство в его жизни. Тем не менее, к счастью, все прошло успешно. Реабилитация так же оказалась не очень сложной благодаря профессионализму медиков.

«После концерта я с откровенным страхом пошел делать операцию, которая была первой в моей жизни. Но разговор с врачом меня успокоил. Из интересного — мне понравилась анестезия. Затем через несколько дней мне сняли тампон и я начал слышать этот мир иначе. Все оказалось не так страшно, как казалось», — отметил музыкант.

