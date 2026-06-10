Известный украинский певец неожиданно воссоединился с бывшей и довел фанов до слез

THE OLEG и экс-избранница

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Украинский певец THE OLEG презентовал новый клип на песню «Останній раз» и заинтриговал фанов.

Так, артист запремьерил трек, основанный на реальной истории его бывших отношений. В песне он передает состояние, знакомое многим — когда люди уже не вместе, но между ними до сих пор остаются воспоминания, эмоции и невидимая связь. Отдельный акцент артист делает на важности беречь отношения и не обесценивать то, что происходит «здесь и сейчас».

В клипе THE OLEG впервые настолько открыто показал личную жизнь. Главную роль в видео исполнила его бывшая девушка Аня, с которой артист был в отношениях более пяти лет. По сюжету видео — это случайная встреча двух людей, которые когда-то любили друг друга, но пошли разными путями.

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«Когда я писал этот трек, то часто вспоминал нашу историю с Аней. Я всегда строил свое творчество на искренности, поэтому для меня было важно, чтобы именно она стала главной героиней клипа. Только так можно было честно передать те эмоции и переживания, о которых эта песня», — признался артист.

Возвращение экс-возлюбленной в совместный творческий проект стало неожиданностью для фанов и добавило видеоработе еще большей эмоциональной глубины.

Это же насколько нужно быть сильным людьми, чтобы остаться в хороших отношениях после развода… Плачу

Олег, ты умеешь удивлять. Поешь замечательно, а клип получился просто фантастический и очень душевный

Плачу. Это очень чувственная история. А вы прежде всего сильные люди, которые смогли достойно закончить эту историю. Не каждому дано отпустить друг друга без обид и сохранить тепло и уважение

Напомним, недавно певец Иван Люленов также неожиданно показался с бывшей и озадачил фанов.

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