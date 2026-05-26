Известный украинский певец неожиданно воссоединился с бывшей и озадачил фанов

Иван Люленов с экс-избранницей Лизой / © instagram.com/ivanliulenov

Юморист и певец Иван Люленов неожиданно появился рядом со своей бывшей девушкой Елизаветой и заинтриговал поклонников.

Так, поводом для воссоединения стали не изменения в личной жизни, а творческий проект. Артист пригласил экс-избранницу сняться в своем новом клипе на песню «Ікона», где она получила главную роль.

По сюжету музыкального видео Иван перевоплотился в охранника музея, а Елизавета предстала в роли гида. В то же время история разворачивается не только в реальном пространстве, но и в фантазиях главного героя. Там сдержанная работница музея превращается в эффектную и соблазнительную героиню, которая буквально очаровывает персонажа Люленова.

Как объяснил артист в фотоблоге, клип стал историей о внутренней борьбе человека. Внешне герой кажется спокойным и уравновешенным, но внутри переживает эмоции, сомнения и борьбу со своими страхами и соблазнами.

Появление бывшей девушки в новой видеоработе Ивана вызвало бурное обсуждение среди поклонников. Некоторые шутили из-за нестандартного решения артиста, а другие отметили особую атмосферу и химию в кадре.

Снять в клипе бывшую — это либо гениально, либо очень опасно

Ваши глаза так красиво показывают влюбленность

Очень классный клип, как и песня. Прикольно, что именно Лиза снялась. Круто

Для меня эта песня с самого начала была о Лизе, потому что «не зможу бачити знову». Я чувствовала этот отголосок боли после разрыва. Может, написана она была и не на фоне этих чувств, но чувствуется именно так. Работа очень хорошая

К слову, Иван Люленов и Елизавета были вместе три года. О завершении отношений пара сообщила в прошлом году. Тогда бывшие отмечали, что между ними не было громких конфликтов или измен, а решение пойти разными путями они приняли мирно. После разрыва они сохранили дружеские отношения, и теперь смогли легко встретиться уже на творческой площадке.

