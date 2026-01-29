Известный украинский певец ошеломил похудением на 30 кило ради девушки: "Друзья не узнавали"

Дима Прокопов

Известный украинский певец Дима Прокопов ошеломил, как похудел на 30 килограмм.

Оказывается, на такие кардинальные изменения во внешнем виде артист решился ради девушки. На проекте "ЖВЛ представляет" артист говорит, что ему понравилась одна барышня. Однако у Прокопова возник страх, что из-за его внешнего вида чувства могут быть невзаимными. Поэтому, он начал худеть и избавился от 30 килограмм. Правда, после этого чувства у Дмитрия угасли. Тем не менее, он благодарен той девушке, что благодаря ей он кардинально изменил свою жизнь.

"Я влюбился в девушку, и мне казалось, что она меня не полюбит, что я такой, и мне надо меняться. И я похудел. И я ее не полюбил также, так случилось. Но она, наверное, изменила мою жизнь, потому что я шел к этой цели, что я должен ей понравиться. Меня друзья не узнавали", - делится музыкант.

С тех пор Дима Прокопов активно поддерживает свою физическую форму. Исполнитель полностью отказался от алкоголя и пытается держать тело в тонусе. Более того, артист даже не может спокойно отдыхать, чтобы чем-то не заниматься. Поэтому, Прокопов однозначно ведет активный образ жизни.

"Я не могу спокойно кино посмотреть, потому что постоянно хочу что-то делать. Возможно, это потому, что я действительно очень давно отказался от алкоголя, я постоянно стараюсь держаться в тонусе", - отметил певец.

Отметим, Дима Прокопов - популярный украинский певец, композитор и автор песен, который славится романтическими и лирическими композициями. В 2017 году артист стал победителем шоу "Караоке на Майдане". Популярность исполнителю принесла песня "Доця" и кавер на трек "Ти щаслива будеш".

