Известный украинский певец ошеломил потраченной на свадьбу суммой: "Все наши отложенные деньги"

OTOY с женой / © instagram.com/otoysounds

Реклама

Украинский рэпер OTOY рассекретил, сколько потратил на свадьбу с бизнесвумен Марией Гаврилюк.

Артист заключил брак осенью. Тогда же он и отгулял свадьбу. На проекте "Ранок у великому місті" исполнитель признается, что праздник они провели в кругу самых близких друзей и родных. Всего было около 80 гостей.

А вот сумма, которую супруги потратили, оказалась немаленькой. OTOY признается, что сначала они планировали вложиться в 10 тысяч долларов. Однако сумма получилась больше, а именно 30 тысяч долларов, хотя влюбленные и пытались экономить. Как заключает рэпер, на празднование свадьбы им с женой пришлось потратить все сбережения.

Реклама

OTOY с женой / © instagram.com/otoysounds

"Я очень хотел свадьбу, но это был большой стресс для нас. На свадьбе было, наверное, 80 гостей. Мы таким, небольшим кругом собрались. Потратили, наверное, 30 тысяч долларов. И это мы пытались сэкономить на всем, что только можно было. Мы сначала думали, что сделаем за 10 тысяч долларов. А потом все наши отложенные деньги потратили", - говорит певец.

Отметим, сколько OTOY и Мария Гаврилюк находятся в отношениях - неизвестно. Пара рассекретила роман в феврале этого года. Уже в июле рэпер сделал предложение возлюбленной. В сентябре влюбленные сообщили, что заключили брак.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала о звездных свадьбах 2025 года. Предлагаем вспомнили, кто из украинских и мировых знаменитостей в этом году заключил брак.