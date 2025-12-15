- Дата публикации
Известный украинский певец ошеломил потраченной на свадьбу суммой: "Все наши отложенные деньги"
Артист осенью официально заключил брак.
Украинский рэпер OTOY рассекретил, сколько потратил на свадьбу с бизнесвумен Марией Гаврилюк.
Артист заключил брак осенью. Тогда же он и отгулял свадьбу. На проекте "Ранок у великому місті" исполнитель признается, что праздник они провели в кругу самых близких друзей и родных. Всего было около 80 гостей.
А вот сумма, которую супруги потратили, оказалась немаленькой. OTOY признается, что сначала они планировали вложиться в 10 тысяч долларов. Однако сумма получилась больше, а именно 30 тысяч долларов, хотя влюбленные и пытались экономить. Как заключает рэпер, на празднование свадьбы им с женой пришлось потратить все сбережения.
"Я очень хотел свадьбу, но это был большой стресс для нас. На свадьбе было, наверное, 80 гостей. Мы таким, небольшим кругом собрались. Потратили, наверное, 30 тысяч долларов. И это мы пытались сэкономить на всем, что только можно было. Мы сначала думали, что сделаем за 10 тысяч долларов. А потом все наши отложенные деньги потратили", - говорит певец.
Отметим, сколько OTOY и Мария Гаврилюк находятся в отношениях - неизвестно. Пара рассекретила роман в феврале этого года. Уже в июле рэпер сделал предложение возлюбленной. В сентябре влюбленные сообщили, что заключили брак.
