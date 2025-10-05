Известный украинский певец ответил Галичу, который назвал его хит "г*вном": "Женя писал мне"

Женя Галич и DREVO

Украинский молодой певец DREVO отреагировал на резкую критику его творчества лидера группы O.Torvald Жени Галича.

Недоразумение случилось еще летом этого года. Тогда Галич публично разнес песню "Смарагдове небо" молодого артиста. Он объяснил, что хоть припев "классный", но остальной текст песни для него якобы вообще "больше ничего нет". В результате певец опрометчиво назвал хит, клип на который собрал более 20 миллионов просмотров, "г*вном".

Сначала DREVO не комментировал, а потом лаконично отметил, что "это же Женя Галич". Но сейчас в более пространном ответе он объяснил, что в тот период он готовился к выходу новой песни. Поэтому такой ажиотаж вокруг его имени наоборот только поспособствовал еще большей огласке для его творчества. Кроме того, оказалось, что Галич таки лично перед коллегой признал свою ошибку. По словам DREVO, музыкант поговорил с ним и теперь они дружат.

DREVO

"У меня тогда как раз выходил новый трек и мне ничего не пришлось придумывать. Сами по себе обстоятельства так сложились, что это для меня крутое промо. Когда есть хейт — это же круто. Женя написал мне и мы с ним подружились. Он классный парень. Конфликта нет. Круто, все впряглись и обсуждают — что еще надо. А Женя классный чувак", — рассказал DREVO в комментарии "Ближе к звездам".

