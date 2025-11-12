Известный украинский певец пережил болезненный разрыв и сделал заявление: "Это стало переломным моментом"

Роман Скорпион

Украинский певец Роман Скорпион поделился личными переживаниями, которые легли в основу его новой композиции «Я іду без тебе далі».

В песне артист переосмысливает прошлое, говорит о силе отпускания и моменте, когда человек начинает жить для себя. Несмотря на то, что исполнитель держал подробности личной жизни за семью замками, он признает, что прошел непростой период. Более того, прийти в себя Роману помог специалист.

«Я начал работать с психотерапевтом — и это стало переломным моментом. Я увидел, что могу быть собой: иметь собственные мысли, предпочтения, поведение, интересы. Когда услышал песню „Я іду без тебе далі“, сразу почувствовал — это обо мне. О том, как я прощаюсь с прошлым, с тем Романом, который был комфортным для других, но не для себя», — признался артист.

Певец намекнул, что сейчас его сердце уже свободно. И добавляет, что раньше он жил чужими ожиданиями, пытаясь быть удобным для всех, кроме самого себя. Но именно работа над собой помогла ему обрести новый баланс и уверенность. При этом делиться деталями артист пока не готов.

«Когда-то я жил чужими эмоциями, правилами, мыслями. Был удобным для всех, кроме себя. В конце концов я понял: это не моя жизнь, а сценарий, который мне навязали. Счастье любит тишину. Иногда даже без темы любви или отношений. Чем меньше ты говоришь о личном — тем больше оно твое. Поэтому пусть будет просто: я — счастлив», — заинтриговал Скорпион.

Роман Скорпион

И все же Роман поделился, какой видит свою музу. Артист отметил, что в партнерше прежде всего обращает внимание на мировоззрение и умение быть на одной волне, поддерживать.

«Идеальных людей не существует. Но для каждого есть свой идеал. Для меня красота — это не вид конфеты. Она во внутреннем мире, в мудрости. Важно, чтобы женщине можно было доверить секреты, почувствовать ее поддержку и просто смеяться над элементарными вещами. Имеет значение не то, как она выглядит, а как с ней ты себя чувствуешь», — отметил Скорпион.