Иван NAVI / © instagram.com/ivan_naviofficial

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Украинский певец Иван NAVI сообщил об операции на носу и рассекретил, из-за какой давней травмы ему пришлось лечь под нож.

О хирургическом вмешательстве артист рассказал в Instagram. Он опубликовал фото после операции и поделился подробностями проблемы, которая годами доставляла ему дискомфорт. Как выяснилось, причиной явилась травма, полученная еще во время занятий боксом. Тогда певец активно участвовал в соревнованиях. Впоследствии последствия этого случая начали сказываться на его самочувствии. В частности, исполнителю становилось все труднее дышать.

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«Когда-то давно, занимаясь боксом, постоянно ездил на соревнования. И однажды мне сломали нос», — вспомнил Иван NAVI.

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Иван NAVI / © instagram.com/ivan_naviofficial

Также артист рассказал, что из-за травмы у него появился постоянный храп. По словам исполнителя, это изрядно донимало его жену. Впрочем, сам певец долго откладывал визит в операционную и только теперь нашел время и возможность решить проблему.

«Каждый раз откладывал эту операцию на нос, но наконец-то появилось время и возможность сделать септопластику (мне выравнивали именно перегородку)», — пояснил певец.

Сообщение Ивана NAVI / © instagram.com/ivan_naviofficial

Теперь Ивана NAVI ждет период восстановления. Исполнитель надеется, что после вмешательства сможет наконец-то свободно дышать и избавиться от многолетнего дискомфорта.

Перед операцией Иван NAVI заинтриговал подписчиков кратким сообщением в Instagram-stories. Тогда певец опубликовал фразу: "Настал день икс", не раскрывая подробностей будущего вмешательства.

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Сообщение Ивана NAVI / © instagram.com/ivan_naviofficial

Напомним, что недавно Стас Шуринс шокировал параличом половины тела в 33 года и подозрением на инсульт.

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