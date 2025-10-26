Известный украинский певец подался на нацотбор на "Евровидение-2026" после предыдущих трех неудач

KHAYAT / © instagram.com/ado.khayat

Украинский певец KHAYAT заявил, что подал свою кандидатуру на Национальный отбор на «Евровидение-2026».

Певец порадовал поклонников приятной новостью в Instagram. Так, в сторис он опубликовал скриншот, где виднеется экран с надписью о подтверждении подачи анкеты на участие в нацотборе. В то же время KHAYAT добавил, что прислал на рассмотрение сразу две композиции. Как известно, процессом отбора треков в этом году занимается Джамала. Именно она в роли продюсера будет выбирать песни, которые смогут попасть в список нацотбора.

«Рад сообщить, что день Х наступил. Две мои ласточки полетели на встречу „Евровидению“», — заинтриговал артист.

Попадет ли певец в лонглист — станет известно позже после обработки его заявки. Но известно, что это его четвертая попытка представлять Украину на «Евровидении». Впервые KHAYAT принял участие в Нацотборе на «Евровидение» в 2019 году, где занял пятое место. В 2020 году он снова попробовал свои силы — тогда дошел до финала, а букмекеры даже предсказывали ему победу, но эти ожидания не оправдались.

На нацотборе на «Евровидение» в этом году артист выступил в третий раз. Несмотря на высокие баллы от жюри, зрители оценили выступление иначе — в итоге KHAYAT занял четвертое место. А Украину представляла группа Ziferblat.