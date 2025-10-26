ТСН в социальных сетях

Известный украинский певец подался на нацотбор на "Евровидение-2026" после предыдущих трех неудач

Уже трижды KHAYAT боролся за право представлять Украину на международной арене, но не побеждал.

Украинский певец KHAYAT заявил, что подал свою кандидатуру на Национальный отбор на «Евровидение-2026».

Певец порадовал поклонников приятной новостью в Instagram. Так, в сторис он опубликовал скриншот, где виднеется экран с надписью о подтверждении подачи анкеты на участие в нацотборе. В то же время KHAYAT добавил, что прислал на рассмотрение сразу две композиции. Как известно, процессом отбора треков в этом году занимается Джамала. Именно она в роли продюсера будет выбирать песни, которые смогут попасть в список нацотбора.

«Рад сообщить, что день Х наступил. Две мои ласточки полетели на встречу „Евровидению“», — заинтриговал артист.

Попадет ли певец в лонглист — станет известно позже после обработки его заявки. Но известно, что это его четвертая попытка представлять Украину на «Евровидении». Впервые KHAYAT принял участие в Нацотборе на «Евровидение» в 2019 году, где занял пятое место. В 2020 году он снова попробовал свои силы — тогда дошел до финала, а букмекеры даже предсказывали ему победу, но эти ожидания не оправдались.

На нацотборе на «Евровидение» в этом году артист выступил в третий раз. Несмотря на высокие баллы от жюри, зрители оценили выступление иначе — в итоге KHAYAT занял четвертое место. А Украину представляла группа Ziferblat.

