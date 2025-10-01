- Дата публикации
Известный украинский певец поделился подробностями своего похудения на 40 кг: "Уже позволяю себе бургеры"
После поразительных изменений своего тела артист пытается удержать результат.
Известный украинский певец Никита Киселев рассказал о жизни после похудения и как питается сейчас.
Ранее 28-летний артист признавался, что еще год назад его вес составлял 130 кг. Попробовав на себе разные строгие диеты, Никита пришел к выводу, что они не помогают, если не работать над проблемой с психологами. В разговоре с журналистами ТСН.ua певец рассказывает, что после похудения на 40 кг для него начался новый этап в жизни.
"Самое главное в похудении — это как раз удержать свой вес. Признаюсь, до этого я уже дважды худел — на 30 и 40 килограммов. И каждый раз откатывался назад. Чтобы этого больше не произошло, я уже работаю с психотерапевтом, чтобы контролировать свои желания и вообще свою жизнь. Сейчас я как будто по-новому начинаю знакомиться с едой", — рассказал Никита в комментарии ТСН.ua
Ранее артист рассказывал, что похудеть ему также помогли занятия спортом, специальное лекарство от инсулинорезистентности и инъекции, снижавшие аппетит.
"Мой большой плюс — что я не люблю десерты. Я больше по бургерам и пиццам. Но даже их я уже себе позволяю, просто в ограниченном количестве. То есть как только чувствую насыщение, я могу остановиться, не доев полностью порцию", — добавил Киселев.
Напомним, ранее Наталья Могилевская удивила методом похудения на 25 кило.