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Известный украинский певец показал изуродованную квартиру от вражеского обстрела: "Был мощный взрыв"
Квартира Laud получила повреждения во время обстрела Киева. Артист на фото показал последствия и раскрыл, в каком он состоянии.
Украинский певец LAUD, настоящее имя которого Владислав Каращук, показал изуродованную квартиру от вражеского обстрела Киева.
В ночь на 2 июля Россия массированно атаковала столицу дронами и ракетами. Певец LAUD признался, что во время обстрела пострадала его квартира. Исполнитель в Instagram поделился, что ощутил мощный и громкий взрыв. Артист говорит, что в его квартире полностью вылетели окна. Однако он подчеркнул, что по сравнению с другими разрушениями в его доме относительно минимальные повреждения.
«Окна вылетели, но повреждения минимальны по сравнению с домом напротив. Это был очень мощный и мощный взрыв. Главное, что целы», — поделился певец.
LAUD также добавил, что с ним, к счастью, все хорошо. Однако артист настойчиво советует во время воздушных тревог не пренебрегать безопасностью и идти в безопасное место, поскольку никто не знает, куда вражеский снаряд прилетит в следующий раз.
«Не ленитесь ходить в укрытие. Никогда не знаешь, где может прилететь. Опасность во время тревог возможна повсюду. Соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших», — добавил певец.
Напомним, неспокойной эта ночь была и для ведущей Талы Калатай. Дом мамы знаменитости полностью разрушен, а сама женщина оказалась под завалами.