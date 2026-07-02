Известный украинский певец показал изуродованную квартиру от вражеского обстрела: "Был мощный взрыв"

Квартира Laud пострадала от обстрела / © instagram.com/laud_vk

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Украинский певец LAUD, настоящее имя которого Владислав Каращук, показал изуродованную квартиру от вражеского обстрела Киева.

В ночь на 2 июля Россия массированно атаковала столицу дронами и ракетами. Певец LAUD признался, что во время обстрела пострадала его квартира. Исполнитель в Instagram поделился, что ощутил мощный и громкий взрыв. Артист говорит, что в его квартире полностью вылетели окна. Однако он подчеркнул, что по сравнению с другими разрушениями в его доме относительно минимальные повреждения.

«Окна вылетели, но повреждения минимальны по сравнению с домом напротив. Это был очень мощный и мощный взрыв. Главное, что целы», — поделился певец.

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Квартира Laud после обстрела / © instagram.com/laud_vk

LAUD также добавил, что с ним, к счастью, все хорошо. Однако артист настойчиво советует во время воздушных тревог не пренебрегать безопасностью и идти в безопасное место, поскольку никто не знает, куда вражеский снаряд прилетит в следующий раз.

«Не ленитесь ходить в укрытие. Никогда не знаешь, где может прилететь. Опасность во время тревог возможна повсюду. Соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших», — добавил певец.

Квартира Laud после обстрела / © instagram.com/laud_vk

Напомним, неспокойной эта ночь была и для ведущей Талы Калатай. Дом мамы знаменитости полностью разрушен, а сама женщина оказалась под завалами.

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