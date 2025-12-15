Известный украинский певец покинул Киев и раскрыл, где сейчас живет: "Умеренная жизнь у моря"

Wellboy / © instagram.com/a.wellboy

Украинский певец Антон Вельбой, он же Wellboy, заявил о кардинальных изменениях в своей жизни.

Артист рассказал, что уже давно сменил место жительства и сейчас наслаждается спокойным ритмом жизни возле моря. Как выяснилось, Wellboy переехал в Одессу еще в прошлом году, однако долгое время не афишировал этого решения и редко появлялся в светском пространстве. В комментарии BLIK.ua певец объяснил, что Киев для него стал слишком шумным, суетливым и утомительным, тогда как в Одессе он нашел внутренний баланс и уют.

Wellboy отмечает, что сознательно отказался от активной жизни с развлечениями и тусовок. В Одессе он почти не посещает заведения, не появляется на шумных вечеринках и проводит время в спокойной атмосфере.

«Да как будто Киев я прошел. Для меня Одесса это о спокойствии. Киев — это шум, гам. Здесь стремишься что-то доказать, куда-то побежать. В Одессе вайб совсем другой. Нельзя сказать, что я куда-то сбежал, или от чего-то сбежал. Я просто сменил место жительства. Вот и все. Весной будет год, как я в Одессе. Я живу на 13-й станции Большого Фонтана. Возле моря. Ко мне мама приезжает, как на курорт. Она все лето у меня пробыла. Тетя также приезжала. Я вдохновляюсь морем. Особенно никуда не хожу по заведениям. Нигде не тусуюсь, не зависаю. Такова в меня умеренная одесская жизнь возле моря. Такая пенсия, я бы сказал», — рассказал исполнитель.

К слову, этот год стал для артиста непростым в личном плане. Он не скрывает, что имел серьезные трудности с зависимостями и проходил реабилитацию в медицинском учреждении. Сейчас, по его словам, он принимает необходимые лекарства и находится под наблюдением психиатра.

О личной жизни Wellboy также говорит откровенно: сейчас он не находится в отношениях и сосредоточен на себе и своем восстановлении. Впрочем, певец уверяет, что не исчезнет из музыки и обещает радовать поклонников хитами.

