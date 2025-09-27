Известный украинский певец поселился за границей во время войны и объяснил почему

VovaZIL’Vova

Реклама

Известный украинский исполнитель VovaZIL’Vova, он же Владимир Парфенюк, прокомментировал свое пребывание не в Украине.

Владимир объяснил это тем, что приоритеты в его жизни расставлены иначе. В то же время он добавил, что очень уважает украинских военных, в частности художников, однако сам не собирается покидать США для обороны родного государства.

"Я считаю, что ценность человеческой жизни выше всего остального. Вопрос воевать или нет каждый решает самостоятельно. Низкий поклон тем, кто пошел защищать украинскую землю, и искреннее соболезнование тем, кто потерял близких", — неоднозначно отметил артист в интервью BLIK.

Реклама

Он добавил, что свой выбор сделал еще в 2014 году, а решение уехать в другие страны окончательно сложилось тогда же. По словам исполнителя, до 2021 года он с женой жил на две страны, однако ситуация изменилась после того как Россия начала полномасштабную войну против Украины.

VovaZIL’Vova с женой Ульяной

VovaZIL’Vova подчеркнул, что, оставаясь за границей, он сохраняет собственную безопасность и возможность заботиться о семье. Певец заявил, что поддерживает Украину по-своему — через творчество и культурную деятельность.

Напомним, недавно известная блогер Юлия Верба публично стала на защиту Насти Каменских после языкового скандала и объяснила, почему не осуждает звезду. Она также призналась, что мечтает пригласить певицу на собственный праздник.